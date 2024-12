TIVOLI – “Uno sguardo al futuro”, Rifondazione Comunista a congresso

Domani, domenica 29 dicembre, a partire dalle ore 15.00 presso la sala dell’Auditorium comunale della Scuola Orazio a Tivoli Terme si svolgerà il XII Congresso di Rifondazione Comunista di Tivoli.

Lo annuncia Massimiliano Rossini, Segretario della Federazione del Partito della Rifondazione Comunista – Sezione di Tivoli.

“Questo congresso – spiega Rossini in un comunicato stampa – rappresenta un’importante occasione per avviare una appassionata discussione politica su temi fondamentali per il nostro territorio e per definire insieme le attività da intraprendere nei prossimi mesi. I partecipanti saranno coinvolti in dibattiti costruttivi e avranno l’opportunità di contribuire attivamente alla pianificazione delle our iniziative future.

Durante il congresso verranno anche nominati i nuovi organi dirigenti del circolo, un momento cruciale per rilanciare il nostro impegno politico e sociale a favore della comunità.

Invitiamo tutti coloro che sono interessati alla politica e ai temi sociali a partecipare.

La vostra voce è importante: uniamoci per costruire insieme un futuro migliore!”.

*Per ulteriori informazioni:*

Circolo di Rifondazione Comunista di Tivoli

Telefono: 3383995710