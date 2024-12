Fumo in Metro, evacuate le stazioni Flaminio e Spagna: 16enne intossicato

Paura oggi pomeriggio, domenica 29 dicembre, nella metropolitana di Roma dove un ragazzo di 16 anni è rimasto intossicato a causa del denso fumo sprigionato da un incendio.

Secondo una nota del Comando provinciale dei vigili del fuoco, verso le 18 le squadre 1\A della Centrale, il carro Autoprotettori TA/6 con l’autobotte di Ostiense AB/7 ed il capo turno provinciale sono intervenuti in piazzale Flaminio all’ingresso di Villa borghese per un incendio di un capanno esterno che conteneva attrezzature a servizio dei lavori per la metropolitana.

Il denso fumo si è incanalato molto probabilmente all’interno degli aeratori che collegano anche la fermata Metro di Spagna, intasando così le gallerie dove transitavano i passeggeri e facendo scattare l’allarme antincendio.

Le forze dell’ordine hanno fatto evacuare tutte le persone all’Interno delle due stazioni per i relativi controlli da parte degli operatori dei vigili del fuoco e del personale della Metro e sono stati chiusi gli accessi.

L’incendio – esterno alla linea Metro – è sotto controllo, ma purtroppo continua a persistere il fumo all’interno.

Un ragazzo di 16 anni ed è stato prelevato dall’ambulanza all’uscita Metro di Villa Borghese e trasportato in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù.