GUIDONIA – Nuovi giochi e attrezzature, riapre il parco Vincenzo Porzio

Martedì 31 dicembre 2024, alle ore 11:00, alla presenza, tra gli altri, del Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e dell’assessore all’Ambiente Andrea Mazza, sarà riaperto al pubblico il parco intitolato a Vincenzo Porzio (già parco della Mezzaluna), presente lungo via Rosata a Colle Fiorito.

L’area è stata interessata da un importante intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono stati installati tredici giochi per bambini, nuovi tappetini di gomma, dove necessario, e posizionati ulteriori cestini per la raccolta dei rifiuti.

La fornitura e l’istallazione di giochi all’interno di tre parchi pubblici sono stati gestiti dalla Società “Kompan Italia Srl” di Milano per un importo complessivo pari a 149.286,15 euro IVA inclusa.

La ditta interverrà anche al Parco di Nella di Via Kennedy, a Villalba, e nel Parco di Via Saffi incrocio con Via Zucchi a Villanova.