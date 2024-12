PONZANO ROMANO – Malore nella notte, è morto il sindaco Sergio Pimpinelli

E’ deceduto all’alba di ieri, sabato 28 ottobre, il sindaco di Ponzano Romano Sergio Pimpinelli. Aveva 80 anni.

Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un malore improvviso nella sua abitazione.

I funerali si terranno domani, lunedì 30 dicembre alle ore 12, presso la chiesa di “Santa Maria ad Nives” di Ponzano Romano. Dopo la funzione la salma sarà trasportata presso il Crematorio di Viterbo.

Il Professor Sergio Pimpinelli, sindaco di Ponzano Romano, scomparso all’età di 80 anni

Nato il 12 marzo 1944 a Deruta, in provincia di Perugia, il Professor Sergio Pimpinelli è stato una figura di spicco a livello mondiale nel campo dell’epigenetica, ex docente all’università “La Sapienza” di Roma, per anni direttore dell’allora Dipartimento di Genetica e biologia molecolare, professore emerito di Genetica alla Facoltà di Scienze.

Un uomo di cultura con un forte legame alla terra sulle rive del Tevere dove era cresciuto al seguito della madre ostetrica.

Sergio Pimpinelli si era candidato a sindaco per la prima volta nel 2019.

Sfiduciato, l’anno successivo si era ricandidato con la Lista Civica “Ponzano Futura” ed era stato rieletto il 20 settembre 2020. Durante il suo mandato ha recuperato la parte pubblica dell’Abbazia di Sant’Andrea In Flumine, che a partire dall’VIII secolo dopo Cristo ospitava i Benedettini, realizzando all’interno il museo previsto fin dal 1999.

Profondo cordoglio per la scomparsa del Professor Sergio Pimpinelli è stato espresso dalla rettrice dell’università “La Sapienza” di Roma Antonella Polimeni: “Mentore di una generazione di ricercatori, ha dato molto alla didattica e alla divulgazione della genetica”.

L’improvvisa scomparsa è stata annunciata anche dall’amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Ponzano Romano.

“Sergio – si legge nel post – è stato un uomo di grande visione e di straordinaria sensibilità, che ha servito la nostra comunità con dedizione, passione e instancabile impegno.

Oltre a lavorare per il progresso del nostro territorio, ha saputo seminare cultura, promuovendo Valori di conoscenza, dialogo e condivisione.

Ha saputo trasformare il nostro paese in un luogo di crescita culturale e di arricchimento umano. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto sincero alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Il suo esempio resterà vivo nei cuori di chi ha avuto la fortuna di camminare al suo fianco e nelle iniziative che continueranno a portare avanti la sua eredità.

Grazie Sergio per averci insegnato che la cultura, l’umanità, la legalità e l’impegno sono le radici su cui si costruisce una comunità più giusta e unità”.

Vicinanza e cordoglio anche dai Comuni limitrofi a quello di Ponzano Romano.

A cominciare dall’Amministrazione Comunale di Capena guidata dal sindaco Roberto Barbetti.

“È con immenso dolore che abbiamo appreso la perdita di un un uomo di valore che ha dedicato, come Sindaco al servizio della comunità del suo paese e del territorio, tutta la sua grande preparazione, intelligenza ed umanità.

In questo momento di grande tristezza, ci uniamo al dolore della sua famiglia e dell’ intera comunità di Ponzano Romano, esprimendo la nostra solidarietà e vicinanza.

Ci auguriamo che la sua memoria rimanga sempre viva nei cuori di tutti noi”.

Profondo dispiacere anche dal Comune di Castelnuovo di Porto guidato dal sindaco Riccardo Travaglini.

“A nome dell’Amministrazione Comunale di Castelnuovo di Porto, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, ai collaboratori e all’intera comunità di Ponzano Romano”.

Cordoglio anche dai Comuni di Riano, Calcata, Civitella San Paolo, Filacciano, Nazzano, Sant’Oreste e Torrita Tiberina.