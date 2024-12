TIVOLI – Guida senza patente e fugge all’alt dei carabinieri, denunciato

In questi giorni di festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, denunciando due persone per detenzione di sostanza stupefacente, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e guida senza patente con recidiva.

In particolare, il servizio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori nonché al controllo della circolazione stradale, ha interessato le località di Campolimpido in Tivoli, e Villanova, Colle Fiorito e Marco Simone in Guidonia Montecelio.

I Carabinieri hanno fermato e denunciato un 29enne trovato in possesso di 11 dosi di droga, tra cocaina e hashish, occultate negli slip.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare vario materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza. L’uomo è stato denunciato alla Procura di Tivoli per violazione al testo unico sugli stupefacenti.

Nel corso di un controllo, dopo aver fermato a bordo della sua auto un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, mentre favoriva i documenti agli operanti, al fine di sottrarsi agli accertamenti poiché con patente revocata, ripartiva immediatamente, colpendo un Carabiniere alla spalla.

Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare il predetto e denunciarlo alla Procura di Roma.

In totale sono stati controllati 82 veicoli e 108 persone, di cui 12 sottoposte a misure restrittive.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare reati predatori, situazioni di degrado, abusivismo e illegalità.