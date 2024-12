GUIDONIA – Riaperto al pubblico il parco “Vincenzo Porzio”

E’ tornato fruibile, da questa mattina, il parco intitolato a Vincenzo Porzio, a Colle Fiorito.

La principale area verde della frazione è di nuovo a disposizione di tutti i cittadini, in particolare dei più piccoli, dopo una breve chiusura necessaria per l’installazione di nuovi giochi e arredi.

Sono stati eseguiti, inoltre, anche importanti interventi di manutenzione finalizzati a garantire sicurezza, funzionalità e un ambiente quanto più accogliente.

Presenti alla riapertura del parco, tra gli altri, il Sindaco Mauro Lombardo; l’assessore all’Ambiente Andrea Mazza; i Consiglieri comunali Maurizio Remoli e Anna Mari; dirigenti e personale dell’Ufficio Ambiente.

“E’ tornata nella disponibilità dei bambini di Colle Fiorito, ma non solo, quest’area verde, che rappresenta uno dei punti di riferimento e aggregazione dei residenti – commenta il sindaco 𝐌𝐚𝐮𝐫𝐨 𝐋𝐨𝐦𝐛𝐚𝐫𝐝𝐨 -. Un intervento al quale seguiranno quelli già preventivati in altre frazioni, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione.

Un sentito ringraziamento va a quanti si sono impegnati, ai vari livelli, per la realizzazione di questo intervento di riqualificazione dell’area”.

“E’ stato un intervento che ci ha visto motivati e determinati per fare in modo che riaprisse il parco quanto prima – evidenzia l’Assessore 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 𝐌𝐚𝐳𝐳𝐚 -. Ci siamo riusciti e questo, devo dire, ci riempie di soddisfazione perché, come ha potuto constatare chi era presente stamani alla sua riapertura, l’area si è immediatamente affollata di bambini che giocavano, felici, con le nuove attrezzature a loro disposizione”.