Judo, successo per lo Stage Nazionale dello Csen

Il XXIV Stage Nazionale di Judo e Discipline Assimilate CSEN si è concluso con un successo straordinario, consolidandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama delle arti marziali italiane.

Gli atleti partecipanti allo Stage Nazionale di Judo Csen

Dal 28 al 30 marzo, il Palamontepaschi di Chianciano è stato il cuore pulsante di tre giorni intensi di sport, formazione e condivisione, coinvolgendo circa 1000 partecipanti provenienti da tutta Italia.

La campionessa mondiale Odette Giuffrida è stata ospite d’onore

La disciplina regina dello stage è stata il Judo, con docenti di fama mondiale che hanno portato la loro esperienza sul tatami: Odette Giuffrida, campionessa del mondo in carica; Francesco Bruyere, allenatore della Nazionale femminile; Ubaldo Volpi e Nicola Ripandelli, campioni del mondo di Kata; Stefano Proietti, campione europeo di Kata; Stefano Pressello, campione del mondo Master.

Ma lo stage non si è fermato solo al Judo: sono state presenti discipline associate come Jujitsu, Judo Self Defense, Tai Chi, Wing Tsun e Aero Gym Combat, rendendo l’evento un’esperienza completa per tutti gli appassionati di arti marziali.

Il maestro Roberto Pomponii insieme ai dirigenti Csen

La campionessa Odette Giuffrida con gli atleti di Guidonia

Un’organizzazione impeccabile e un’accoglienza d’eccellenza per centinaia di atleti e stagisti arrivati da tutta Italia, Guidonia compresa, protagonista con i judoka della “Asd Anco Marzio” guidata dal maestro Roberto Pomponii.

Durante lo stage si sono tenuti corsi di aggiornamento per arbitri e Presidenti di Giuria, ma anche momenti di aggregazione come la “Festa del Judo”.

Sabato 29 marzo si è svolta la presentazione ufficiale di tutti i docenti, alla quale hanno partecipato l’Assessore allo Sport Michele Micheli e il Presidente Regionale CSEN Lazio Giampiero Cantarini, che hanno premiato i tecnici per il loro contributo al successo dell’evento.

Un momento particolarmente emozionante è stato l’applauso unanime della platea agli organizzatori e a tutto lo staff CSEN Judo, riconoscendo l’enorme lavoro svolto dietro le quinte per la perfetta riuscita dello stage.

“Questa è stata una delle edizioni più belle di sempre – le parole del Presidente Franco Penna – Il clima di amicizia che si è respirato, l’altissimo livello tecnico, la grande organizzazione e i servizi offerti hanno reso il XXIV Stage Nazionale un evento indimenticabile.

Ancora una volta, CSEN si dimostra un’eccellenza nello sport e nell’organizzazione.

Siamo fieri di tutto ciò che abbiamo costruito e di come questo stage sia diventato un punto di riferimento assoluto nel panorama marziale italiano!”.

Un’edizione da record, ma soprattutto un’edizione che ha dimostrato, ancora una volta, che CSEN non è solo sport, ma una grande famiglia pronta a crescere e migliorarsi anno dopo anno!