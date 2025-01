GUIDONIA – Lotta, i fratelli Proietti vincono il Trofeo internazionale

Il maggiore è già un atleta affermato, mentre il più piccolo è più di una promessa.

Sono i fratelli Andrea e Lorenzo Proietti, due atleti dello “Sporting Club Villanova” che hanno conquistato i podi più alti al Trofeo Antonio Pasi, la manifestazione organizzata dalla Fijlkam a Cesenatico nelle giornate di domenica 5 e lunedì 6 gennaio che ha coinvolto 250 atleti tra lotta greco-romana, libera e femminile, tra cui anche squadre croate, ungheresi e polacche.

I fratelli Proietti sono tornati a Villanova di Guidonia con due medaglie d’oro.

Andrea, 18 anni quest’anno, nella classe Senior (20-35 anni), categoria 77 chilogrammi, ha vinto 3 incontri su 3, uno per superiorità tecnica, uno per schienata e la finale tiratissima ai punti, salendo così sul gradino più alto del podio.

Lorenzo, quasi quindicenne, ha partecipato anche lui nella classe d’età superiore, Under 17, primeggiando nella categoria 60 chili e vincendo 4 incontri su 4, due per superiorità tecnica e altrettanti per schienata.

Complimenti da tutto lo “Sporting club Villanova”.