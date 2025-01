CASTEL MADAMA – Per imparare ad usare la tecnologia apre il Punto Digitale Facile

Gestire la propria identità digitale, navigare in rete, riconoscere le fake news, effettuare chiamate o videochiamate, fare acquisti online, utilizzare i propri servizi bancari, l’App IO o accedere all’Anagrafe della Popolazione Residente.

Sono alcune delle attività presenti presso il servizio Punto Digitale Facile attivato nell’ambito del Distretto RM 5.3 dal Comune di Castel Madama.

Si tratta di un innovativo progetto pensato per supportare i cittadini nell’uso delle tecnologie digitali e nell’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione, offrendo un aiuto concreto e gratuito, promosso a giugno 2023 dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio per potenziare le competenze e l’inclusione digitale di almeno 2 milioni di cittadini entro il 2026.

Il progetto rientra nella Missione 1 del PNRR ed è destinato a supportare le fasce della popolazione più esposte ai rischi del digital divide culturale che attualmente allontana l’Italia dalla media europea e vede solo il 46% della popolazione in possesso delle competenze digitali di base, a fronte del 54% della media UE.

Il Punto Digitale Facile è uno sportello fisico, gratuito e accessibile, dove un “Facilitatore Digitale” sarà a disposizione dell’utenza per fornire assistenza personalizzata.

Sarà possibile imparare a navigare in sicurezza su internet, utilizzare strumenti essenziali come SPID e l’App IO, effettuare pagamenti con pagoPA o accedere al vostro Fascicolo Sanitario Elettronico.

Il servizio guiderà gli utenti anche nelle iscrizioni a scuole, università o concorsi, e li aiuterà a utilizzare i servizi bibliotecari online. Inoltre, potranno ricevere supporto per la presentazione di domande relative a bonus come quello per l’asilo nido o l’assistenza a persone non autosufficienti, e per la compilazione di pratiche per assumere lavoratori domestici.

𝐒𝐚𝐫à 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐮𝐬𝐮𝐟𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐦𝐚 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝ì 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟎:𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟑:𝟎𝟎, 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝟎𝟗 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓.

“Questo servizio – commenta l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Michele Nonni – rappresenta un importante passo avanti per il nostro comune , vi aspettiamo per aiutarvi a superare le sfide del mondo digitale con semplicità e sicurezza”.