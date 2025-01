Nuova antenna di telefonia a Monterotondo.

Il via libera è arrivato martedì 7 gennaio con la chiusura della Conferenza di Servizi decisoria – CLICCA E LEGGI IL PROVVEDIMENTO - firmata dal dirigente del Dipartimento comunale Sviluppo Economico e Vigilanza Edilizia Luca Lozzi.

Con l’atto viene approvata l’Autorizzazione per installare una stazione radio base per rete di telefonia Iliad Italia Spa.

Via Isarco, la strada in cui verrà installata la nuova antenna di telefonia Iliad

La società con sede a Milano ha così ottenuto il via libera ad un traliccio da collocare in via Isarco, strada senza uscita nel quartiere “Spineti” vicino lo Skate Park, la succursale dell’Istituto di Piazza della Resistenza e il Liceo Classico Gaio Valerio Catullo.

A fronte dell’istanza di Iliad il 12 novembre 2024 il Comune di Monterotondo ha convocato la Conferenza dei Servizi decisoria, richiedendo pareri, nulla osta o altri atti di assenso ad ARPA Sede Provinciale di Roma, al Servizio comunale Edilizia Privata, al Servizio comunale Pianificazione Urbanistica e Ambiente, al Servizio comunale Lavori Pubblici e al Comando della Polizia Locale di Monterotondo.

Entro il termine perentorio di 45 giorni, dunque entro il 27 dicembre 2024, a trasmettere parere favorevole sono stati il Comando di Polizia Locale di Monterotondo e il Servizio di Edilizia Privata con prescrizione.

Il 7 maggio 2024 con la determina numero 416 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il Comune di Monterotondo aveva autorizzato la realizzazione di nuove infrastrutture e strutture di proprietà Cellnex Italia S.p.A. e l’installazione di una nuova Stazione Radio Base Wind Tre S.p.A. in un’area sottoposta a vincolo “aree assegnate alle università agrarie e gravate da uso civico” in località Tufarelle (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).