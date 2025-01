TIVOLI – Assistenza ai malati di Alzheimer, FdI smentisce il Pd

In riferimento all’articolo MONTEROTONDO – “La Asl sospende l’assistenza a 10 malati di Alzheimer”, dalla consigliera regionale del Lazio di Fdi Marika Rotondi riceviamo e pubblichiamo:

La consigliera regionale del Lazio di Fratelli d’Italia Marika Rotondi

<<I pazienti affetti da Alzheimer seguiti dalla Asl Rm 5 continuano a ricevere consueta assistenza sanitaria secondo i protocolli vigenti ADI. Per quanto attiene la sfera dell’assistenza domiciliare, occorre precisare che è in corso da due mesi l’attività di rivalutazione di tutti i PAI (Piano Assistenza Individuale).

Ribadisco inoltre che, come è noto, l’assistenza sociale, per coloro a cui è dovuta, compete ai Comuni che potrebbero attivare Centri Diurni Alzheimer, il setting considerato migliore per chi soffre di questa patologia, anche impiegando strumenti di coprogettazione.

Risultano pertanto infondate e peggio ancora allarmistiche le critiche mosse a mezzo comunicato stampa da un consigliere dell’opposizione regionale appartenente al Pd.

Giova altresì dare un quadro della situazione attuale così come si è determinata. In seguito alla chiusura di un centro diurno Alzheimer accreditato, l’Azienda Sanitaria Locale Rm 5 attivò un progetto ADA (Assistenza Domiciliare Alzheimer).

Con la messa in funzione del sistema di accreditamento regionale relativo all’ADI, quel progetto fu concluso ed i pazienti fatti confluire in ADI. In seguito si è registrato un incremento del numero di pazienti nell’ordine di 40 all’anno, arrivando a superare le 200 unità.

La spesa ha raggiunto la cifra di oltre 2,4 milioni di euro. Solo per quanto concerne l’assistenza non sanitaria, dal termine dello scorso Luglio si è ritenuto di non acquisire nuovi pazienti>>.