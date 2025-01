Quando sono giunti nell’appartamento, hanno ritrovato la donna e il figlio piccolo in lacrime. Ma davanti si sono imbattuti in una vera e propria furia, in grado di tirare pugni e calci tali da mandare all’ospedale tre poliziotti.

Per questo nella serata di giovedì 9 gennaio gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno arrestato A. A., un 22enne romeno, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le 22 una telefonata al Numero Unico per le Emergenze 112 ha segnalato una furiosa lite in un’abitazione nel quartiere di Villa Braschi, a Tivoli.

Due agenti e una poliziotta sono saliti in casa per mettere in salvo la moglie del 22enne e il loro bimbo piccolo, ma a quel punto il romeno si è scagliato contro gli operanti.

Al termine della colluttazione, il giovane romeno è stato bloccato e accompagnato in commissariato per gli atti di rito mentre gli agenti sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

I due poliziotti sono stati medicati e dimessi con una prognosi di 3 giorni per alcune contusioni, mentre all’agente donna è stata diagnosticata l’infrazione di alcune costole a causa dei colpi subiti giudicata guaribile in 20 giorni.

In Commissariato la moglie del 22enne ha riferito che l’aggressione di giovedì sera non era stata la prima.

Stamane, sabato 11 gennaio, il Giudice del Tribunale di Tivoli Matteo Petrolati ha convalidato l’arresto di A. A. e, accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore Deborah Capobianchi, gli ha concesso la libertà provvisoria in attesa di processo sottoponendolo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Alla luce delle dichiarazioni rese dalla moglie, il Giudice ha inoltre disposto per il 22enne romeno l’allontanamento dalla casa coniugale.