E’ una delle strade principali del paese, ma anche per la sua conformazione gli automobilisti sfrecciano a tutto gas.

Per questo il Comune di Vicovaro ha deciso di mettere in sicurezza e limitare la velocità in via San Vito, strada in discesa e a senso unico in pieno centro abitato.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 1 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata giovedì 2 gennaio dal sindaco Nello Crielesi.

In via San Vito a Vicovaro le auto sfrecciano in discesa

Col provvedimento viene istituito il limite di velocità di 30 km/h e disposta l’installazione di due dossi artificiale alti 5 centimetri, uno nell’area prospiciente il parco pubblico di Via San Vito e l’altro nell’area compresa tra il civico 23 ed il civico 25 della strada.

L’ordinanza fa seguito alle segnalazioni verbali dei residenti relative a situazioni di pericolo determinate sia dalla particolare conformazione della strada sia dalla eccessiva velocità dei veicoli in transito lungo via San Vito, strada con diverse abitazioni e un parco pubblico.

L’ufficio Tecnico Comunale provvederà alla posa dei rallentatori di velocità e all’installazione della segnaletica verticale nel rispetto del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione.

Il Corpo di Polizia Locale, è incaricato del controllo affinché all’ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.