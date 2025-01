TIVOLI – Pitbull non microchippato scappa da casa: multato il proprietario

Erano scappati dal giardino di casa e girovagano per le strade del quartiere, fino a quando si sarebbero avventati su un meticcio indifeso.

Fortunatamente nessun ferito né vittima, ma dal controllo è emerso che uno dei tre pitbull non era microchippato per questo il proprietario è stato multato.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto domenica scorsa 5 gennaio a Villa Adriana, quartiere alla periferia di Tivoli.

Nel primo pomeriggio gli abitanti hanno avvistato tre pitbull girovagare liberi per le strade nella zona del Parco Sogno di Malala, per questo sono state allertate le Guardie zoofile dell’Accademia Kronos Valle dell’Aniene.

I volontari diretti da Antonello Livi sono riusciti a riportare la situazione alla tranquillità, prendendo in cura i cani per riaffidarli al proprietario individuato attraverso la lettura del microchip.

Ma durante il controllo è stato accertato che due erano microchippati, mentre il terzo non era stato registrato all’Anagrafe canina.

Per il proprietario è così scattata la sanzione amministrativa prevista di 308 euro.

L’intervento di domenica scorsa non è un caso isolato.

Qualche giorno prima, su richiesta della Polizia di Stato, le Guardie zoofile dell’Accademia Kronos erano intervenute in via Maremmana inferiore, all’altezza della clinica Colle Cesarano, per il ritrovamento di tre cani da caccia vaganti.

Dal controllo è emerso che erano tutti microchippati, ma uno di essi non era registrato all’Anagrafe canina per cui il proprietario è stato multato.

Un fenomeno diffuso quello dei cani vaganti o senza guinzaglio nel territorio comunale di Tivoli, che le Guardie zoofile della Kronos contrastano quotidianamente.

“Chiediamo ai cittadini di microchippare sempre il proprio amico a 4 zampe – è il monito del presidente dell’Associazione Antonello Livi – e di tenerlo sempre al guinzaglio per rispettare il quieto vivere, in quanto ci giungono troppe segnalazioni causate da proprietari inconsapevoli”.

“Da metà gennaio – prosegue Livi – rafforzeremo i controlli nei parchi, dove spesso si registra la presenza di cani sciolti.

A tal proposito ricordiamo ai cittadini che i cani non possono entrare all’interno di parchi con giochi per i bambini e devono starvi ad almeno 30 metri di distanza.

Qualora vengano portati all’interno di parchi pubblici senza giochi e sprovvisti di area cani, ricordiamo che comunque non possono essere lasciati sciolti e vanno comunque tenuti al guinzaglio anche per fare i bisogni.

Qualsiasi comportamento contrario farà scattare la sanzione amministrativa”.