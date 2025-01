MENTANA – “Evviva Sant’Antonio”, festa per il protettore degli animali

A Mentana iniziano oggi, domenica 12 gennaio, i quattro giorni di festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate protettore degli animali.

La Confraternita di Sant’Antonio Abate di Mentana, organizzatrice della festa

Si tratta di un evento molto sentito nella città garibaldina organizzato dalla Confraternita di Sant’Antonio Abate, una congregazione ultracentenaria che si occupa di organizzare e sviluppare eventi legati alla vita ecclesiastica della città seguendo il modello di Sant’Antonio.

La manifestazione è patrocinata dall’amministrazione comunale di Mentana con un contributo di 2 mila euro.

L’associazione bandistica “Città di Mentana”

I festeggiamenti si aprono oggi pomeriggio alle ore 17,30 nella chiesa di San Nicola da Bari con l’associazione bandistica “Città di Mentana”.

Alle ore 18, dopo la messa, il sorteggio del Festarolo per l’anno 2026.

Alle 19 il Festarolo in carica, Fabio Girella, aprirà la sua casa in via XIX Luglio dove è esposto il santo per un saluto e un rinfresco: per tutta la settimana l’abitazione resta aperta alle ore 16 per la recita del Santo Rosario.

Il programma dei festeggiamenti prevede venerdì 17 gennaio alle ore 18 nella chiesa di San Nicola da Bari Triduo e Santa Messa per i defunti della Confraternita.

Sabato 18 a Casali di Mentana i festeggiamenti si aprono alle ore 12 col suono di campane e colpi scuri.

Alle 15,30 a casa del Festarolo in carica arriva la banda musicale e alle 16 il corteo parte con la statua del Santo in direzione Casali: la processione culmina alle 16,40 in piazza Federico Zeri con la benedizione degli animali di Casali.

Alle 17 si terrà la messa nella chiesa di Santa Maria degli Angeli concelebrata dai parroci di Mentana e Casali con foto ricordo finale.

Alle 18 partenza della fiaccolata con la statuina del Santo per le vie di Casali e alle 20 la Statuina farà ritorno a casa del Festarolo Fabio Girella che offrirà un rinfresco.

Un’altra immagine della Confraternita di Sant’Antonio Abate di Mentana

Domenica 19 gennaio la giornata clou.

La mattina alle 8 l’alba sarà salutata con suono di campane e colpi scuri.

Alle 9 a casa del Festarolo arriva la banda musicale e alle 9,30 inizia la processione della statuina del Santo per arrivare alle 9.50 nella chiesa di San Nicola da Bari per la messa concelebrata dai parroci di Mentana e Casali con tradizionale foto ricordo finale.

Alle 11 parte la fiaccolata con la statuina del Santo lungo via Reatiina, via Giolitti fino al Parco Vinta Fiorenza, dove si terrà la passeggiata degli animali con la statuina del Santo accompagnata dall’associazione bandistica “Città di Mentana”.

La passeggiata attraverserà via Giolitti, via Spontini, via Moscatelli, via Amendola fino alla chiesa di San Nicola da Bari dove si terrà la benedizione degli animali e la consegna delle medagliette.

Alle 13 il Santo farà ritorno a casa del Festarolo Fabio Girella.

Nel pomeriggio di domenica i festeggiamenti iniziano alle ore 15,45 con l’arrivo dell’associazione bandistica “Città di Mentana” a casa Girella.

Alle 16 l’inizio della fiaccolata per le via di Mentana fino alla chiesa principale di San Nicola da Bari dove alle 18 i parroci di Mentana e Casali concelebreranno la messa.

Al termine della funzione la statuina del Santo passerà da Fabio Girella a Leandro Panei, il Festarolo 2025.

La statua grande di Sant’Antonio Abate verrà portata a spalla per le vie di Mentana

Alle 19, la solenne processione con la statua grande del Santo a spalla dei portatori di Sant’Antonio e la statuina piccola a mano del nuovo Festarolo 2025 Leandro Panei.

Alle 19,40 dalla chiesa principale di San Nicola da Bari parte la fiaccolata con la statuina del Santo fino a via Tagliamento a casa del nuovo Festarolo che offrirà un rinfresco a tutti.

Lo spettacolo pirotecnico chiuderà i festeggiamenti.