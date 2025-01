Bagni non funzionanti, finestre rotte, termosifoni che perdono.

Sono alcune delle motivazioni per le quali domani, lunedì 13 gennaio, i rappresentanti degli studenti del Liceo Classico Scientifico Linguistico Statale “Lorenzo Rocci” di Passo Corese annunciano lo sciopero.

Secondo un comunicato inviato alla redazione del quotidiano Tiburno.Tv, i liceali si dicono compatti a scioperare per il ripristino del bar dell’istituto, “unico e solo servizio a disposizione degli studenti per poter consumare un pasto”.

Da settembre, infatti, il Liceo di viale della Gioventù è in attesa dell’espletamento del bando di gara per l’assegnazione della gestione del bar da parte della Provincia di Rieti competente sugli Istituti superiori.

“Il bando è rimasto in sospeso da settembre perché – spiegano i rappresentanti d’Istituto – la Provincia si sta occupando di bandi comunali che comportano cifre più elevate, e nessuno ci sta più facendo avere notizie”.

A dire dei liceali, la protesta ha origini lontane e riguarda i lavori strutturali previsti per lo scorso anno e non effettuati su alcune delle 4 palazzine che ospitano il Liceo Classico Scientifico Linguistico Statale “Lorenzo Rocci”.

“Basti pensare – sottolineano gli studenti – alla mancata sostituzione delle pavimentazioni nella palazzina 1, ai bagni non funzionanti da inizio anno, alle finestre rotte, ai termosifoni che perdono.

E al perseverare della mancata manutenzione dei servizi igenici e del sistema fognario sempre intasato”.

“Vista in primo luogo l’assenza di impegno da parte delle istituzioni di interesse per noi studenti, abbiamo deciso che é necessario far sentire nuovamente le nostre voci – scrivono i rappresentanti d’Istituto a tutti gli studenti –Dobbiamo nuovamente far capire alle istituzioni che ci siamo e che non possiamo essere accantonati, che non siamo studenti di serie B, che se stiamo buoni non significa che ci facciamo andare bene tutto e dobbiamo subire proni e silenti.

C’è bisogno di uno sciopero perché a quanto pare é l’unica via per riuscire a ottenere attenzione.

Non riguarda solo noi rappresentanti, ma riguarda il benessere di tutti noi all’interno della scuola, riguarda la nostra sicurezza”.

Lo sciopero é previsto lunedì 13 Gennaio, dalle 8:10 alle 12:00.