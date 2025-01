GUIDONIA – Assistenza Domiciliare Integrata, otto guidoniani attraversano la Porta Santa

Nella giornata di ieri, sabato 11 gennaio, otto cittadini di Guidonia Montecelio hanno vissuto un momento di straordinaria emozione: la visita alla Basilica di San Pietro, attraversando la Porta Santa e celebrando l’Anno Giubilare.

Un’occasione di spiritualità e speranza che resterà nei cuori di chi l’ha vissuta.

Dai primi mesi dello scorso anno, ogni giorno, i componenti di circa 60 famiglie di Guidonia Montecelio sono state affidate al Consorzio Valcomino, attuale gestore per l’Ambito Territoriale Rm 5.2 del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), per essere accudite con competenza e professionalità nelle loro esigenze personali.

La volontà di contrastare la solitudine relazionale, la convinzione che il servizio ADI debba prendersi cura della persona nella molteplicità dei bisogni manifestati dagli utenti stessi, hanno suggerito all’Amministrazione, incontrando il favore del gestore, un’articolazione dei servizi fortemente personalizzata.

Grazie al progetto elaborato dal personale specializzato, si è in grado di offrire un servizio di cura che va ben oltre l’ordinario, con interventi e attività personalizzate, individuali e di gruppo.

“Siamo particolarmente soddisfatti per avere azzerato le liste di attesa nel nostro Comune, ma ancora più lo siamo per aver dato una nuova impronta al servizio ADI che va oltre la mera assistenza e comincia a occuparsi dei progetti di esistenza delle persone prese in carico – evidenzia l’Assessora alle Politiche Sociali Cristina Rossi -. Un plauso alla coordinatrice del progetto, Dottoressa Marta Foti, per avere saputo interpretare le esigenze degli utenti e i desiderata dell’Amministrazione”.

“Il nostro impegno è quello di rispondere, con sempre maggiore puntualità ed efficienza, alle situazioni di fragilità e disagio in una logica di miglioramento continuo delle attività e dei servizi offerti a quanti ne necessitano – sottolinea il Sindaco Mauro Lombardo -. Una delle priorità, in una logica di visione a breve e lungo termine, è assicurare un supporto personalizzato e mirato in collaborazione con le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato.

Più si amplia la rete di assistenza e supporto, maggiori sono i risultati che si raggiungono in termini di inclusione e solidarietà”.