E’ tornata la pubblica illuminazione a “Il Giglio”, la zona residenziale di Via delle Gardenie e via Gallotti alla periferia del Comune di Tivoli, al buio da 8 mesi e per questo balzata alla ribalta nazionale con un servizio di “Striscia la Notizia” andato in onda giovedì scorso 9 gennaio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A dare notizia del ritorno della luce nel quartiere è Fratelli d’Italia Tivoli in un post pubblicato sulla pagina Facebook che pone dubbi sulla genuinità del servizio del tg satirico di Canale 5 girato martedì sera 7 gennaio in cui il quartiere appariva completamente al buio.

“Incredibile al Giglio è tornata la luce!!! – scrivono i vertici di Fratelli d’Italia di Tivoli – Sarà il caso?

La fortuna?

Un contatto elettrico – alternante???

Forse la manina di qualche solito mistificatore della realtà?

Come mai? Gli interruttori hanno vita propria?

Oppure vanno su e giù da soli?

Fatto sta che ieri sera, al Giglio, non era buio pesto come martedì sera”.

Nel comunicato FdI insinua che il buio pesto apparso nel servizio di “Striscia” sia stato pilotato.

“Comunque, ci penseranno le Forze dell’Ordine a verificare il perché – prosegue il post di FdI – Tivoli in generale e Campolimpido in particolare, non meritano chi si approfitta dei disagi altrui per apparire a favore di telecamera.

Persone che cercano di strumentalizzare i problemi di chi da mesi vive un disagio, sono da allontanare. Il comportamento di chi pensa di poter raggirare la buona fede degli Amministratori, sempre disponibili all’ascolto e al dialogo, è da stigmatizzare.

Come è da evitare chi pensa di essere più furbo degli altri. Quelli che per ragioni partitiche , sono disposti a far deridere la propria Città, sono da isolare politicamente.

Tali personaggi politicamente ininfluenti, in cerca di visibilità a tutti i costi, dovrebbero, dopo i loro ultimi risultati elettorali, nascondersi ” ad infinitum “.

Adottano da sempre la solita strategia: perdono alle elezioni e tentano di andare contro il voto popolare con scorrettezze di basso livello. Ma le bugie hanno le gambe corte, come dimostrano le foto.

Continuino pure con le loro chiacchiere.

Facciano pure.

Il tempo è galantuomo.

Noi affrontiamo e facciamo del tutto per risolvere i problemi dei nostri Concittadini, grazie alla fiducia dataci da loro.

Si mettano la coscienza in pace, continueremo sulla nostra strada, nonostante e malgrado loro!”.

L’unico a rispondere è il Circolo di Rifondazione Comunista di Tivoli in un comunicato inviato stamane, lunedì 13 gennaio, alla redazione di Tiburno.Tv.

“Fratelli d’Italia dimostra un’arroganza intollerabile, ignorando i problemi reali di Tivoli come l’illuminazione pubblica e la sicurezza.

Vi ricordate quando eravate accattoni di consensi, promettendo tutto a tutti in campagna elettorale?

Ora chiudete le porte ai cittadini e preferite insultare chi vi critica.

Non tolleriamo questa indifferenza verso le difficoltà della comunità.

Chiediamo rispetto e un’amministrazione che lavori seriamente per il bene comune.

Noi continueremo a rappresentare i bisogni reali dei tiburtini”.