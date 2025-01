SAMBUCI – Castello Theodoli riconosciuto come dimora storica dalla Regione Lazio

Da Marco Colarossi, vicecapogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, riceviamo e pubblichiamo:

“Apprendo con soddisfazione che il Castello Theodoli di Sambuci ha ottenuto il riconoscimento ufficiale come dimora storica, un traguardo significativo al quale sono felice di aver contribuito attraverso una mia proposta di legge, approvata in Consiglio regionale, che ha semplificato e snellito il procedimento di accreditamento alla rete delle dimore storiche per i comuni.

Il Comune di Sambuci avrà così possibilità di accedere, già da quest’anno, a nuovi finanziamenti per interventi e, in generale, per iniziative a carattere culturale.

Un traguardo importante per Sambuci e per la sua comunità che solo poche settimane fa ha già visto riconoscere un contributo di 300mila euro da parte della Regione Lazio per il restauro e la riqualificazione del Castello Theodoli. Lo avevo detto in campagna elettorale e oggi, da eletto, tengo fede a quanto promesso ai cittadini”.