GUIDONIA – Parchi pubblici, via alla riqualificazione a Pichini e Villalba

Nella seduta di Giunta tenutasi nella giornata di ieri, giovedì 17 aprile, l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha deliberato di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio, alla riqualificazione del parco dei Pichini presente in via Vecellio; al completamento del parco Paolo di Nella, a Villalba; alla riqualificazione dei giochi all’interno della scuola dell’infanzia sita in via degli Spagnoli, a Guidonia.

Lo annuncia l’amministrazione comunale in un comunicato stampa diffuso oggi, venerdì 18 aprile.

Per quanto riguarda il parco Paolo Di Nella, chiuso a seguito dell’atto vandalico che ha determinato l’incendio di una struttura presente al suo interno, i soldi stanziati sono finalizzati al rifacimento del manto erboso del campo da calcetto dove, poi, si andranno a installare le porte donate da un Comitato cittadino.

Concluse le attività di bonifica, quindi, il parco sarà aperto al pubblico. Seguirà, rispetto a quanto programmato, la successiva installazione dell’erba sintetica e delle porte.

“Si tratta di interventi che avevamo preannunciato e che andranno a riqualificare spazi dedicati alla socializzazione e al divertimento dei più grandi e dei più piccoli.

La riqualificazione delle aree pubbliche rappresenta, d’altronde, un fattore strategico per lo sviluppo urbano sostenibile. I parchi, come noto, sono infrastrutture essenziali che migliorano la complessiva qualità ambientale e favoriscono le occasioni di incontro.

Dopo quelli già effettuati a Villanova e Colle Fiorito, interverremo, quindi, al più presto, a Pichini, a Villalba e Guidonia”, evidenzia l’assessore all’Ambiente Andrea Mazza.

“Lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio verde costituisce una componente fondamentale dell’ecosistema cittadino.

È necessario che la pianificazione urbana preveda la tutela, la valorizzazione e l’ulteriore sviluppo delle aree pubbliche a disposizione della collettività.

Questo richiede, ovviamente, risorse finanziarie adeguate e una programmazione pluriennale.

La valorizzazione del verde è, d’altronde, un investimento nel futuro collettivo che può svilupparsi pure attraverso meccanismi di partecipazione civica alla loro conservazione”, sottolinea il Sindaco Mauro Lombardo.