TIVOLI – Lavori stradali e set cinematografici: scatta l’ordinanza annuale di modifica della viabilità

Troppe domande per lavori pubblici o privati e riprese cinematografiche, la maggior parte presentate con insufficiente anticipo rispetto alla data programmata di inizio.

Per questo il Comune di Tivoli ha disposto un provvedimento unico di carattere generale e a valenza annuale per la modifica della disciplina del traffico su tutto il territorio comunale dal 01.01.2025 al 31.12.2025.

E’ quanto emerge dall’ordinanza numero 5 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, martedì 14 gennaio, dal Dirigente della Polizia Locale Francesco Rossi.

In un comunicato stampa, l’amministrazione comunale informa che il provvedimento è stato emesso a causa delle numerose istanze che pervengono ogni anno al Comando di Polizia Locale riguardo a: lavori pubblici; gestione servizi di fornitura e mantenimento delle reti; produzioni cinematografiche ed esigenze particolari di privati cittadini (traslochi, allacci alle utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili a mezzo di ponteggi, piattaforme, betoniere, depositi temporanei ed altre attività assimilabili).

Il provvedimento unico di carattere generale e a valenza annuale è valevole per i seguenti casi:

– occupazione parziale della sede stradale,

– durata massima limitata a 15 giorni di calendario,

– aggravio minimo sulla normale regolamentazione della circolazione veicolare nelle strade interessate,

– autonomia di esecuzione da parte del richiedente, ossia ricorso a movieri per eventuale assistenza viabilistica.

L’ordinanza prevede dal 01.01.2025 al 31.12.2025:

L’istituzione della disciplina di traffico di seguito indicata:

• RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

• DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI delle strade

interessate, valevole per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi impiegati per l’esecuzione dei lavori, per m. 20 prima e m. 20 dopo l’area in questione;

• ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO all’occorrenza regolato da movieri o impianto semaforico;

• RIDUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ