MENTANA – Il Questore incontra gli alunni per parlare di Legalità e Cittadinanza

Venerdì 24 gennaio, a partire dalle ore 9.30, i ragazzi e le ragazze della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo “Città dei Bambini” vivranno una giornata speciale dedicata alla legalità e alla cittadinanza.

Gli studenti avranno infatti l’opportunità di incontrare il nuovo Questore di Roma, Dottor Roberto Massucci, in un evento che si preannuncia ricco di contenuti formativi e di grande valore educativo.

L’incontro, che vedrà la partecipazione attiva di unità cinofile e artificieri, offrirà ai giovani un’importante occasione di apprendimento sulla sicurezza, la legalità e l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della comunità. Saranno presenti anche rappresentanti della scuola, delle famiglie, del Ministero, che contribuiranno a rendere l’evento ancora più significativo.

Questa iniziativa rientra nel programma promosso dall’Istituto Comprensivo “Città dei Bambini” per sensibilizzare gli studenti sui temi della giustizia, dei diritti e della cittadinanza responsabile. Un momento di incontro che, oltre ad approfondire la figura delle forze dell’ordine, vuole incoraggiare i ragazzi a riflettere sull’importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile.

L’incontro con il Questore Massucci, darà un’ulteriore dimensione pratica alla teoria della legalità, coinvolgendo gli studenti in modo diretto e stimolante.

Sarà un’occasione per entrare in contatto con il mondo delle forze dell’ordine e comprendere come ognuno di noi possa dare il proprio contributo per costruire una società più giusta e sicura.