Scomparso nel parco della Marcigliana, attivate le ricerche

Ha lasciato l’auto in sosta e ha fatto perdere le sue tracce.

Per questo da ieri pomeriggio, mercoledì 15 gennaio, la Polizia di Stato e i vigili del fuoco di Roma sono impegnati nella ricerca di un uomo nella zona della Marcigliana, l’area naturale protetta situata tra i comuni di Roma, Fonte Nuova, Guidonia, Mentana e Monterotondo, tra via Salaria e via Nomentana.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’allarme è scattato verso le 16,30 quando gli agenti dei Commissariati di Fidene-Serpentara e Prati hanno iniziato la ricerca dell’uomo.

La sua auto – una Peugeot 308 con targa portoghese – è stata rintracciata presso il Parco della Marcigliana e a quel punto è stato allertato il Comando dei vigili del fuoco di Roma: nelle attività di ricerca sono impegnate la squadra di zona (6A), il nucleo Speleo-alpino-fluviale (SAF), il nucleo Sistema Aeromobili Pilotaggio Remoto (SAPR), e l’Unità di Comando Locale Topografia Applicata al Soccorso (TAS/UCL).