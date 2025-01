GUIDONIA – Bmw tampona e finisce fuori strada: paura in via Bordin

Ennesimo incidente stradale a Guidonia Montecelio. Il bilancio è di due auto danneggiate e due feriti lievi.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le 11,20 di oggi, giovedì 16 gennaio, in via Augusto Bordin, la strada che collega la stazione ferroviaria di Guidonia a via Domizia, dove ha sede un noto magazzino di prodotti per la casa.

Strada a senso unico in cui vige il limite dei 50 chilometri orari e in cui negli anni si sono registrati numerosi incidente stradali, anche gravi.

La Bmw ha terminato la corsa sul marciapiede abbattendo la recinzione di un terreno privato

Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, per cause in corso di accertamento, all’altezza del civico 21 di via Bordin una Bmw condotta da un 26enne nato in Italia di origini cinesi ha tamponato una DS Suv guidata da un 36enne italiano mentre effettuava una manovra di svolta a sinistra per accedere ad un autolavaggio.

Nell’impatto il 26enne ha perso il controllo del veicolo terminando la corsa sul marciapiede di destra e abbattendo la recinzione di un terreno privato coltivato ad ulivi.

Sul posto, insieme ad una pattuglia della Polizia Locale, è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato i due conducenti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti attraverso i testimoni e la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.