GUIDONIA – Tmb riaperto da Gualtieri, il Pd accusa il sindaco Lombardo

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Tmb, il sindaco Gualtieri riapre l’impianto rifiuti, dai Consiglieri comunali del Partito Democratico Emanuele Di Silvio, Rosa Nuzzo, Mario Lomuscio e dal Segretario PD Guidonia Montecelio Daniele Bongi, riceviamo e pubblichiamo:

“Il Sindaco Lombardo prenda una posizione chiara e definitiva sul TMB di Guidonia Montecelio e esca dall’ambiguità, nel rispetto dei cittadini e persino dei suoi stessi consiglieri.

È evidente a tutti quanto sta accadendo in merito alla chiusura dell’impianto TMB dell’Inviolata: il Sindaco, con atteggiamenti trionfalistici, si era vantato davanti alle telecamere del ricorso accolto dal Tar del Lazio che non era nemmeno suo, ma ereditato dalla precedente amministrazione, e che evidenziava l’assenza delle necessarie autorizzazioni per la messa in funzione dell’impianto.

Ora, davanti ad una nuova ordinanza firmata dal commissario straordinario per il Giubileo Roberto Gualtieri, che autorizza la riapertura del TMB per 45 giorni, non per trattare i rifiuti ma come centro di trasferenza degli stessi, il sindaco scarica le responsabilità su altri.

Come Partito Democratico locale e Gruppo Consiliare di Guidonia Montecelio, ribadiamo con fermezza la nostra totale contrarietà al TMB, soprattutto per risolvere l’emergenza rifiuti di Roma, e chiediamo al Sindaco Lombardo di dimostrare serietà e impegno sul tema.

Intervenga immediatamente presso il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per chiedere il suo intervento su un impianto privo delle autorizzazioni necessarie.

E, se Lombardo è davvero contrario al TMB, lo dimostri con i fatti chiedendo alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esponente del partito di Fratelli d’Italia che lo sostiene, una posizione decisa sull’emergenza rifiuti di Roma.

È ora di mettere da parte le ambiguità e le strategie politiche che servono solo a mantenere gli equilibri interni alla sua maggioranza.

È tempo di prendere posizioni nette, senza la preoccupazione di incrinare il consenso nella sua maggioranza. Non ci sorprenderebbe, quindi, se nel prossimo Consiglio Comunale, dove porteremo questo tema con un ordine del giorno specifico, dovessimo assistere a un teatrino fatto di assenze strategiche e giochi politici volti a evitare una discussione seria sulla vicenda.

Noi continueremo a lottare per la trasparenza, la chiarezza e il rispetto delle norme sul TMB di Guidonia Montecelio”.