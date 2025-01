TIVOLI – Cento anni e non sentirli, tanti auguri nonna Siria

“Cent’anni e non sentirli”.

La dedica sulla torta ritrae una donna che continua ad essere esempio di forza, amore e dedizione alla famiglia.

Lei è Siria Valentini di Villa Adriana che ieri, giovedì 16 gennaio, ha tagliato il traguardo dei 100 anni.

Nata a Saint Etienne, in Francia, ha trascorso i suoi primi 18 anni in un piccolo borgo, Tonnicoda, frazione del Comune di Pescorocchiano, in provincia di Rieti.

Nel 1950 è arrivata a Villa Adriana, dove, insieme al marito Antonio, ha cresciuto due figli, Giovanna e Alberto. Oggi è circondata dall’affetto di tre nipoti, Marco, Massimiliano e Christian, e dalla gioia di essere bisnonna della piccola Elena.