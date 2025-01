CASTEL MADAMA – Nel Centro storico arriva la fibra ottica

Arriva il servizio in fibra ottica a Castel Madama, dove su tutto il suolo comunale si sta sviluppando il piano Fiber To the Home (FTTH) che prevede la cablatura di tutti gli stabili.

Per questo in un comunicato stampa l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Nonni chiarisce alcuni punti essenziali ed importanti.

In primo luogo per tutti i cittadini non ci saranno costi aggiuntivi, né per la creazione della rete (ossia i costi dei lavori in corso), né per l’eventuale allaccio del nuovo modem a prescindere della compagnia con la quale si stipulerà il contratto per il servizio (ossia il servizio con la fibra deve avere lo stesso costo di quello attuale).

Per alcuni mesi il servizio potrà essere venduto solo da Telecom, ma nei mesi successivi tutte le altre compagnie potranno vendere lo stesso servizio.

Per quanto riguarda la possibilità di richiedere l’attivazione del servizio di fibra ottica, l’amministrazione sottolinea che attualmente sono vendibili (e solo da Telecom per il momento) l’area del centro storico e la zona tra Via Sant’Anna e Via XXV Aprile.

È possibile verificare la copertura del servizio Fibra per la propria abitazione, digitando sul motore di ricerca “copertura ftth” e inserendo la via e il proprio civico.

Nelle altre zone del paese il servizio sarà attivabile man mano che si viene completando la “rete” con gli “armadi” (nodi) di collegamento, gli ultimi saranno posizionati nei prossimi giorni in Via della Libertà, Via San Sebastiano e Vicolo degli Olmi.

Le zone esterne del paese, saranno raggiunte dalla posa in opera dei cavi quando sarà portato a termine il cablaggio della rete nel centro urbano.

“Certamente – si legge nella nota dell’amministrazione comunale – l’installazione della fibra ottica a Castel Madama è un passo avanti per la connettività delle persone e delle imprese in un mondo sempre più digitale.

L’Amministrazione comunale, che ha sostenuto e segue passo passo l’intervento strutturale di FiberCop, ringrazia i cittadini per la collaborazione e la pazienza avuta di fronte all’inevitabile disagio causato dai lavori di creazione della rete, in corso ormai da circa un anno”.