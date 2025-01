MORLUPO – Luigi Modesti presenta il libro “Frammenti dei giorni”

Sabato 25 gennaio, alle ore 17.30, a Morlupo, presso la Bottega d’Arte, in Via Cesare Battisti 23, sarà presentato il libro “Frammenti dei giorni” del professore Luigi Modesti, edito da Emia Edizioni.

Il format con cui il libro sarà presentato sarà una chicca, una sfida culturale innovativa, originale e partecipativa, in cui ci sarà l’autore, che dialogherà con Marianna Mariotti, il lettore dei versi Nicola Panetta, formatosi presso l’Accademia nazionale di Arte drammatica Silvio D’Amico, i musicisti che daranno nota alle poesie, con la chitarra di Gian Nicola Belcastro e il clarinetto di Gabriele Cipriani, la poetessa in erba Ludovica Ricotta, che redigerà in presa diretta una recensione sul libro e l’artista Manuela Lo Franco, che effettuerà una performance live di pittura intonata alle poesie.

Nel libro “Frammenti dei giorni” Luigi Modesti parla di noi attraverso il tempo, che passa così veloce da scombussolarci ogni cosa e che ogni cosa oltrepassa con una velocità a dir poco repentina.

Siamo fatti di futuro fino a un certo punto e poi diventiamo passato. Il futuro di chi ha età sufficiente a proiet-tarsi più in là e il passato di chi ha età capace di insinuarsi negli interstizi dei giorni. Il presente non è altro che il punto di vista da cui scorgere noi stessi, il tempo e il suo passar via. Futuro, presente e pas-sato pieni di emozioni, entusiasmi, passioni, percezioni, impressioni e ricordi.

Il tutto, per dirla con le parole di Luigi Modesti, accademico di Belle Arti… al fine di “coniugare il tempo della vita, dell’amore, dei ricordi, del rimpianto e della speranza alla scrittura, che è un dono prezioso”.