GUIDONIA – Tmb riaperto dal sindaco Gualtieri, “Il Biplano”: “No ai rifiuti di Roma nella nostra città”

da Veronica Cipriani, Consigliera comunale di Guidonia Montecelio della lista civica "Il Biplano", riceviamo e pubblichiamo:

“Esprimiamo la nostra ferma opposizione all’apertura dell’impianto di TMB dell’Inviolata, per utilizzarlo come luogo di trasferenza di rifiuti urbani indifferenziati della Capitale “… per un periodo non superiore a 45 giorni”.

Questa decisione, come la precedente di utilizzo dell’impianto, contestata in ogni sede, solleva preoccupazioni e perplessità. Non si comprende, d’altronde, perché un comune di così ampia estensione territoriale, come quello di Roma, debba utilizzare un impianto di Guidonia Montecelio per conferire i propri rifiuti.

Queste ripetute Ordinanze rappresentano un vulnus all’autonomia decisionale politica della nostra Città che con impegno, tra l’altro, sta sviluppando una sempre maggiore attenzione per l’ambiente e le attività connesse attraverso, anche, un processo partecipativo e inclusivo che vede il coinvolgimento dei cittadini e delle Associazioni.

Invitiamo, pertanto, il Sindaco Roberto Gualtieri a riconsiderare nell’immediato questa decisione e a verificare soluzioni alternative nella Capitale.

Ribadiamo una ferma opposizione a questa inopportuna attività di trasferenza dei rifiuti indifferenziati nel nostro comune e auspichiamo che le Autorità, nelle loro scelte future, dimostrino maggiore sensibilità e responsabilità nei confronti della comunità di Guidonia Montecelio”.