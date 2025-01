FONTE NUOVA – Casa di riposo sovraffollata, arrivano i carabinieri del Nas

Una casa di riposo sovraffollata e un’attività commerciale con prodotti di provenienza dubbia.

E’ il bilancio di un’ispezione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Monterotondo, con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Roma, del Nucleo Antisofisticazioni (N.A.S.) di Roma, del Nucleo Forestali di Monterotondo, del personale dell’Asl Roma 5 e della Polizia Locale di Fonte Nuova.

Secondo un comunicato stampa del Comando Provinciale dei Carabinieri, durante i controlli ad alcune attività commerciali sono state riscontrate alcune irregolarità in un negozio di frutta e verdura: il titolare è stato sanzionato per un importo di 3.000 euro, a causa di alcune irregolarità connesse al rispetto delle procedure di autocontrollo HACCP e sulla tracciabilità degli alimenti, provvedendo alla distruzione di 5 chili di prodotti.

All’esito degli accertamenti, sono emerse irregolarità strutturali e organizzative in una casa di riposo per anziani, nel comune di Fonte Nuova.

In particolare, i militari hanno accertato la presenza di un numero di ospiti superiore rispetto alla capienza massima autorizzata dal Comune: per questo gli investigatori dell’Arma hanno proceduto ad informare le competenti autorità per i provvedimenti del caso.