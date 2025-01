“Giornata del Rispetto”, inaugurato il monumento dedicato a Willy Duarte Monteiro

Il monumento dedicato a Willy è denominato “Il coraggio del sorriso”

Un momento della Giornata del Rispetto celebrata ieri a Colleferro

Presenti: rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, delle Forze dell’Ordine, esponenti politici di Governo, Regione e Città metropolitana di Roma Capitale, le autorità ecclesiastiche ed i Sindaci del territorio e della Provincia di Roma, tra cui la vice sindaco di Guidonia Montecelio Paola De Dominicis.

Intervenuti ai due eventi della giornata: Il Sindaco Pierluigi Sanna, il Vescovo Mons. Stefano Russo che ha benedetto il monumento, l’attore Maurizio Mosetti che ha letto la poesia dell’Architetto Centra, l’Assessora al patrimonio e alle opere pubbliche Sara Zangrilli, l’autrice del monumento Simona Morelli, il Consigliere delegato dell’Ambasciata di Capo Verde Dott. José Carlos Mendonça, l’On. Alessandro Palombi, l’On. Michela Di Biase, il dirigente prof. Antonio Sapone, il Consigliere di Città Metropolitana Daniele Parrucci, per la Regione Eleonora Mattia, Emanuela Droghei, Flavio Cera, Luciano Nobili, il senatore Giorgio Salvitti, il senatore Filippo Sensi, l’On Augusta Montaruli prima firmataria della legge che ha istituito la giornata del rispetto, i rappresentanti di istituto, l’Assessora all’istruzione Diana Stanzani, il Presidente del Tribunale di Velletri La Malfa.

Lucia Duarte e Milena Monteiro, mamma e sorella del giovane Willy

Intervento commovente e significativo è stato quello della mamma di Willy, Lucia Duarte che con la sua gentilezza ha voluto ricordare tutti quei genitori che hanno perso un figlio.

Una protagonista speciale che ha salutato i presenti insieme alla mamma ed ha parlato con i giovani al liceo, la sorella di Willy, Milena Monteiro che con le sue parole ha espresso nel modo migliore il significato della parola rispetto: interessarsi degli altri, essere generosi e gentili, cercare il bene in tutti e in ogni cosa intorno a noi. Importante la sua riflessione sul significato dell’opera: il coraggio del sorriso. Il sorriso, immagine di gentilezza, è diventato il segno esteriore del suo coraggio e della determinazione di raggiungere gli obiettivi dell’interesse verso gli amici della generosità e del rispetto.

“Il monumento – scrive in un comunicato l’amministrazione comunale di Colleferro – volge verso l’interno della piazza quasi ad invito a fermarsi a guardarlo per far crescere negli spettatori quei semi di gentilezza e di rispetto che il monumento vuole generare in essi.

Ci piace concludere con la parafrasi di Ugo Foscolo citata dal Sindaco Sanna: il coraggio è nelle urne dei forti.

La piazza bianca e questo monumento racchiudono come un’urna il coraggio del ragazzo e ad essi possiamo attingere perché il coraggio del sorriso venga comunicato nel nostro animo”.