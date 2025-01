GUIDONIA – Aperte le iscrizioni all’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”

Oggi, martedì 21 gennaio, partono le iscrizioni agli istituti scolastici.

Le famiglie sono chiamate a scegliere l’Istituto più idoneo per i propri figli, a partire dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, le famose scuole medie, per terminare alla scuola secondaria di secondo grado.

Così, sabato 18 gennaio, l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Guidonia diretto dal Dirigente Scolastico reggente Maurizio Sparagna ha aperto le porte alla città con un open day per presenta al territorio la propria offerta formativa.

Nell’auditorium della scuola, i referenti dei vari ordini hanno presentato le loro attività progettuali ai genitori e figli.

Sono stati presentati anche i docenti dei vari dipartimenti, un organico di ruolo, quindi stabile a garantire una continuità nella didattica. I genitori, entusiasti della presentazione, successivamente hanno potuto visitare, assistere e far provare ai propri figli alcune attività laboratoriali organizzate per l’evento.

La qualità scelta sarà senz’altro garantita e vincente, come dice un motto coniato da un docente storico dell’istituto: Nella vita non sai se perdi o se vinci, ma di sicuro non perdi se studi al ( la ) da Vinci.

La scelta spetta ai genitori.

… UN CAMMINO EDUCATIVO ED APPASSIONANTE

DA PERCORRERE INSIEME …

… UN CAMMINO EDUCATIVO ED APPASSIONANTE

DA PERCORRERE INSIEME …