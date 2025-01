GUIDONIA – Tmb riaperto dal sindaco Gualtieri, il civico contro il Pd: “Assurdo accusare Lombardo”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Tmb, il sindaco Gualtieri riapre l’impianto rifiuti, da Cristian Diano, Consigliere Comunale della lista civica “IN COMUNE” di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Spesso, dall’opposizione, ho sentito parlare di “coraggio”.

Oggi, più che mai, sarebbe il caso di smettere di giudicare l’operato degli altri e di dimostrare a fatti e non a parole che la tutela della propria città e di conseguenza dei concittadini, contano di più rispetto alle “casacche” politiche che si indossano.

Nonostante si provi a mistificare la realtà dei fatti con pensieri poco comprensibili, ai cittadini basta poco per comprendere quale sia la verità (qualora non fosse già nota).

Da una parte c’è un’Amministrazione che fin dal primo momento che si è insediata, piuttosto che fare propaganda ideologica, con atti concreti si è schierata a fianco delle associazioni locali e di tutti i cittadini che da anni, con estremi ed encomiabili sacrifici personali, si battono affinché il nostro territorio venga tutelato a beneficio di tutta la collettività.

Dall’altra, c’è il Sindaco della Capitale d’Italia e purtroppo della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, che continua a cercare di risolvere le inefficienze del sistema rifiuti di Roma Capitale in casa d’altri, nascondendo la polvere sotto il tappeto e dimostrando la mancanza di programmazione e lungimiranza nonostante i poteri speciali che puntualmente gli vengono riconosciuti.

Se è vero che come noi sono carenti di impianti moderni e funzionali sotto ogni punto di vista, è altrettanto vero che in tema di raccolta differenziata siamo un modello abbastanza virtuoso a differenza di Roma capitale che manca anche in quello.

Per quanto sopra espresso, umilmente, invito tutti i cittadini a compattarsi per dimostrare una volta per tutte che Guidonia Montecelio è la terza Città del Lazio non solo per i suoi numeri, bensì anche per i suoi valori ai quali non è disposta a rinunciare.

Il Consigliere Comunale Cristian Diano e l’assessore alla Cultura di Guidonia Montecelio Claudio Zarro

Sulla scia di quanto già espresso in passato da Claudio Zarro e dal gruppo di “IN COMUNE”, saremo a fianco del nostro Sindaco Mauro Lombardo per tentare di tutelare e far rispettare il nostro territorio.

Nella fattispecie, se fossi nei panni del PD LOCALE, pur avendo appreso le loro posizioni contrarie, piuttosto che continuare ad attaccare incomprensibilmente l’Amministrazione, valuterei, nel rispetto di loro stessi e dei cittadini, se è il caso di continuare a rappresentare a livello locale un partito che permette determinate azioni ad un proprio esponente di spicco.

Personalmente, pur comprendendo che fare parte di un partito permette di riscontrare molti aspetti positivi, non riuscirei mai ad accettare determinate dinamiche qualora le stesse, inevitabilmente, incidano negativamente sulla vita dei miei concittadini e della mia famiglia.

“Quando le strutture si trasformano in catene, preferisco non farne parte”.