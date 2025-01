FONTE NUOVA  – Spaccio di cocaina e hashish: arrestati due volte in pochi giorni

Avrebbero dovuto starsene buoni buoni in attesa del processo. Invece, hanno continuato la loro attività illecita convinti di non essere beccati.

A bloccarli per la seconda volta in pochi giorni sono stati i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo durante un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Fonte Nuova, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità.

Nel corso delle attività, svoltesi nell’arco pomeridiano serale del 17 gennaio, i militari diretti dal Capitano Carmine Rossi hanno arrestato, in flagranza di reato, due giovani, rispettivamente un albanese di 27 e un italiano 23 anni, poiché gravemente indiziati di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, il 27enne di origine albanese è stato trovato in possesso di 18 grammi di cocaina, suddivisi in 18 dosi, nonché di 80 euro in banconote di piccolo taglio considerati provento dell’attività di spaccio: il giovane era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria poiché arrestato il 2 gennaio di quest’anno per la stessa tipologia di reato.

Nella stessa situazione, il 23enne italiano, anch’egli già arrestato per stessa la tipologia di reato nel giorno di Santo Stefano, ed attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Fonte Nuova: il ragazzo è stato sorpreso dai carabinieri in strada con al seguito un panetto di hashish di circa 80 grammi.

Entrambi si trovano ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice di Tivoli.