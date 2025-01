GUIDONIA – “Ridurre il perimetro del vincolone per tutelare il patrimonio e lo sviluppo”

Da Emanuele Di Silvio, Consigliere comunale del Partito Democratico di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“In merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l’area delle Tenute Storiche e località limitrofe, che si estende su oltre 2000 ettari, meglio conosciuta come “vincolone”, ho presentato quattro osservazioni puntuali.

L’obiettivo è garantire un equilibrio tra la tutela del patrimonio culturale e ambientale e lo sviluppo del territorio.

La proposta, sottoscritta anche dai Consiglieri Tommaso Carnevali e Mauro De Santis, prevede l’esclusione delle aree già fortemente urbanizzate e antropizzate, o di quelle su cui sono previsti progetti di sviluppo legati ad assi viari.

La prima osservazione: riguarda la zona centrale della città, tra Via Casal Bianco e il casello autostradale A1-Guidonia. Qui sono già presenti attività logistiche di rilievo nazionale, come Bartolini S.p.A., nonché attività commerciali e abitazioni civili. Si propone di escludere questa area dal vincolo, in vista del progetto della nuova “bretellina”, un asse di collegamento strategico tra l’autostrada e Via Gualandi/Via Tiburtina Valeria, già approvato dal Consiglio Comunale nel 2010.

La seconda osservazione: interessa l’intera area industriale lungo la Via Tiburtina, all’altezza del km 18.700, conosciuta come area industriale “Santa Sinforosa”.

Questa zona, di natura completamente industriale, necessita di valorizzazione per il suo posizionamento strategico, ma è attualmente penalizzata dalla carenza di infrastrutture.

La terza osservazione: riguarda l’area dell’ex kartodromo, meglio conosciuta come “Pista d’Oro”. Questo spazio, abbandonato dal 2002, è in uno stato di degrado e necessita di una riqualificazione urgente per restituire valore e funzionalità all’area.

La quarta e ultima osservazione: interessa la zona nord-est del Comune, tra Via della Pietrara e Via Formello. Si tratta di un’area già urbanizzata, dove sono presenti abitazioni civili e dove, sottolineo, non ci sono siti archeologici.

Queste proposte non intendono in alcun modo sminuire l’importanza della tutela paesaggistica. Al contrario, mirano a promuovere una revisione del perimetro del vincolo, dopo 20 anni, adottando un approccio sostenibile e funzionale che tenga conto delle esigenze della programmazione strategica del territorio e della cittadinanza.

Mi auguro che tali osservazioni siano accolte e valutate positivamente dalla Sovrintendenza, dal Ministero della Cultura e da tutti coloro deputati alla valutazione, affinché le aree sopra descritte vengano escluse dal vincolo”.