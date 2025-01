GUIDONIA – Fuggono all’alt e speronano le auto: panico in via Marco Simone

Alla vista della gazzella, ha affondato il piede sull’acceleratore fuggendo a tutto gas. Ma la corsa è terminata contro le altre auto in transito e contro una vettura di servizio.

E’ accaduto verso le ore 19 di oggi, martedì 21 gennaio, a Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, protagonista dell’inseguimento sarebbe un ventenne di origini straniere residente nella Città dell’Aria al volante di un’Alfa Romeo sulla quale viaggiava anche una ragazza minorenne italiana, anche lei residente a Guidonia Montecelio.

Pare che la berlina sia stata notata a Guidonia Centro da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Tivoli durante un servizio di controllo del territorio, ma il conducente non si sarebbe fermato all’alt fuggendo lungo via di Casal Bianco, la strada provinciale che collega Guidonia a Settecamini.

Un inseguimento durato vari chilometri, fino a Setteville Nord quando il ragazzo alla guida ha imboccato via Marco Simone rendendosi protagonista di una serie di manovre azzardate per seminare la gazzella dell’Arma.

Stando sempre alle prime informazioni, l’Alfa si sarebbe scontrata con altre auto in transito terminando la corsa all’altezza della rotatoria di intersezione tra via Marco Simone e via Valle dell’Aniene.

Sul posto i vigili del fuoco e ambulanze del 118 per soccorrere i feriti.

A rilevare l’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Roma Capitale competente per territorio.