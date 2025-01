SUBIACO – Malore in Municipio: è morto il sindaco

A stroncarlo sarebbe stato un malore improvviso.

E’ morto così oggi pomeriggio, mercoledì 22 gennaio, il sindaco di Subiaco Domenico Petrini. Aveva 38 anni, lascia una moglie.

Domenico Petrini era nato a Subiaco il 22 novembre 1986

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la tragedia si è consumata all’interno del Palazzo comunale.

Nato a Subiaco il 22 novembre 1986, Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Domenico Petrini era uno stimato imprenditore nel settore immobiliare e turistico.

Domenico Petrini era stato eletto sindaco vincendo le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021

Quattro anni fa aveva deciso di scendere in campo per la prima volta candidandosi sindaco per la Lista civica “Ora Subiaco” alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021.

Per Domenico Petrini fu un trionfo: a 34 anni fu eletto primo cittadini con 2.460 voti e una percentuale pari al 45,15% delle preferenze, davanti a Luca Pannunzi (con il 33,64%) e Matteo Berteletti (fermo al 21,21%).