GUIDONIA – Addio a nonna Rosetta, la storica parrucchiera di Villalba

Chi l’ha conosciuta la racconta come una donna dai modi garbati e gentili, dotata di un calore umano straordinario e prodiga di consigli, se richiesti.

A Villalba di Guidonia Rosetta Donadio è stata pressoché un’istituzione e non soltanto per il negozio di parrucchiera.

Nonna Rosetta si è spenta alle 5 di stamattina, mercoledì 22 gennaio, all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, dove si era fatta ricoverare dall’11 dicembre 2024 per uno scompenso cardiaco al quale sono subentrate complicazioni cardio-respiratorie.

Rosetta Donadio mentre prepara i suoi Raschiatelli fatti a mano

Nata a Chiaromonte in provincia di Potenza il 6 luglio 1940, Rosetta arrivò a Villalba di Guidonia negli anni ‘70 insieme al marito Antonio Mirra che aveva trovato lavoro alle cave di travertino come tanti altri emigrati dal Sud alla ricerca di un’occupazione.

Erano gli anni in cui Villalba si chiamava ancora “Shangai” per il suo aspetto paludoso e la colonia lucana proveniente da Chiaromonte e Fardella rappresentava lo zoccolo duro della comunità villalbese.

Coi Mirra, arrivarono i Sassano, gli Spaltro, gli Alberti, i Ronga, i Giura e i Celano.

E naturalmente Rosetta Donadio.

Mamma di Carmine, Lucia, Franco, Giuseppe e Luana, nel 1984 Rosetta lasciò il ruolo di casalinga per affiancare la compianta figlia Lucia – scomparsa il 19 febbraio 2022 all’età di 62 anni – nel suo primo negozio di parrucchiera in via Sicilia, successivamente gestito insieme alla sorella Luana a Corso Italia e infine in via Trento, dove ha attualmente sede.

Per 40 anni nonna Rosetta ha collaborato con le figlie tra sciampi, tinte e burocrazia da gestire.

Nonna di Antonio, Alessio, Chiara, Diego, Francesca, Federico e Gaia, bisnonna di Gioia e Greta, Rosetta era anche una gran cuoca.

Celebri i suoi Raschiatelli fatti a mano, un primo piatto offerto ai conterranei nel giardino della sua casa in via Puglie.

Donna arzilla nonna Rosetta, a tal punto che a Guidonia Montecelio vanta un record impareggiabile: essere stata la candidata consigliera comunale più anziana alle ultime elezioni del 2022 con la Lega e alla tornata del 2017 quando totalizzò oltre 80 voti con Forza Italia.

I funerali di Rosetta Donadio saranno venerdì 24 gennaio alle 10 nella chiesa di Santa Maria del Popolo nella sua Villalba di Guidonia.