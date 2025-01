TIVOLI – Intervento errato, il paziente muore: la Asl risarcisce 125 mila euro

Il cuore del paziente cessò di battere per le conseguenze del trattamento sanitario. Un ennesimo caso di Malasanità all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

E’ quanto emerge dalla delibera numero 44 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - firmata martedì 22 gennaio dal Direttore Generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli.

Con l’atto l’Azienda Sanitaria Locale paga 125 mila euro a favore degli eredi del paziente deceduto nel nosocomio di via Parrozzani.

Il 13 giugno 2022 i familiari notificarono alla Asl la richiesta di risarcimento danni per le conseguenze esitate dal trattamento sanitario cui il paziente era stato sottoposto presso l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Trascorso inutilmente un anno, il 27 ottobre 2023 gli eredi presentarono al Tribunale di Tivoli ricorso per un Accertamento tecnico preventivo con la nomina di un consulente del giudice che accertasse la sussistenza del nesso causale pieno tra errate cure e decesso del paziente.

Fissata l’udienza, i difensori della famiglia del paziente e della Asl sono giunti ad un’ipotesi di accordo per definire la vertenza.

Il 23 dicembre scorso la “AmTrust Assicurazioni Spa”, la Compagnia assicurativa con la quale la Asl di Tivoli ha regolare polizza per la responsabilità civile verso terzi e per prestatori d’opera, ha proposto un atto di transazione e quietanza condiviso dal Comitato Valutazione Sinistri per una somma di 125 mila euro a titolo di risarcimento danni a carico della Asl.

L’atto di transazione e quietanza è a tacitazione di tutti i danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, a persone e cose, delle spese sostenute e da sostenere, comprese quelle legali, senza riconoscimento alcuno di responsabilità della Asl Roma 5 o di propri operatori, senza più nulla a pretendere dalla Asl Roma 5 e con rinuncia ad ogni eventuali ulteriore azione civile in merito ai fatti accaduti e sotto giudizio davanti al Tribunale di Tivoli.