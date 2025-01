TIVOLI – Giorno della Memoria: film, spettacolo teatrale e dibattito sull’Olocausto

In occasione del Giorno della Memoria il Comune di Tivoli ha organizzato presso le Scuderie Estensi due giorni dedicati alla sensibilizzazione degli studenti e dei Cittadini.

L’ingresso è gratuito.



L’obiettivo è far conoscere ciò che è successo alle nuove generazioni affinché nulla di simile possa accadere di nuovo.



Per questo, nella realizzazione della locandina sono stati coinvolti i giovani dell’ITCG Enrico Fermi di Tivoli, in particolar modo Francesco Amodio e Gabriele Russo della classe 4H, che con il lavoro realizzato hanno dimostrato grande sensibilità sul tema.



Di seguito il cronoprogramma degli eventi, a cui tutti potranno partecipare gratuitamente:



27 gennaio



– Ore 9:30 – 10:00: Saluti istituzionali.



– Ore 10:00 – 12:30: Proiezione del film “Figli del destino”, dedicata alle scuole.



– Ore 16:00 – 17:00: Incontro con Maurizio Gordiani, figlio adottivo di Otto Frank, per una discussione sul tema dell’Olocausto e delle sue implicazioni storiche.



– Ore 17:00 – 19:00: Proiezione del film “Figli del destino”.



29 gennaio



– Ore 9:30 – 10:00: Saluti istituzionali.



– Ore 10:00 – 12:00: Spettacolo teatrale “Anna Frank. Sound.” dedicato alle scuole. Realizzato dalla compagnia Ariadne, lo spettacolo offre una rivisitazione della storia di Anna Frank.



– Ore 12:00 – 13:00: Dibattito intitolato “Teatro e società contemporanea”.



– Ore 17:00 – 19:00: Replica dello spettacolo teatrale “Anna Frank. Sound.”



– Ore 19:00 – 20:00: Dibattito “Teatro e società contemporanea”.