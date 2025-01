MARCELLINA – Rifiuti indifferenziati, controlli a tappeto sul corretto conferimento

Prosegue l’attività di controllo e vigilanza ambientale dell’associazione “Rangers” sul territorio di Marcellina.

Questa mattina, venerdì 24 gennaio, Il nucleo ambientale del Comune di Marcellina ha effettuato dei sopralluoghi in diverse vie del paese per controllare il corretto conferimento del rifiuto indifferenziato che ogni venerdì mattina viene raccolto.

I controlli degli ispettori ambientali dell’associazione “Rangers” sul territorio di Marcellina

Durante il blitz, gli ispettori hanno trovato diversi sacchi neri non idonei sparsi nel territorio e, alla fine dell’ispezione, in uno di questi sono stati rinvenuti documenti idonei per risalire al deturpatore che verrà sanzionato in base al regolamento dei rifiuti.

In via Caolini persiste l’abbandono di rifiuti incontrollato

Nei giorni scorsi, inoltre, sempre il nucleo ambientale Rangers ha effettuato controlli mirati su via Caolini, dove persiste l’abbandono di rifiuti incontrollato.

In particolare, all’interno dei sacchi neri lasciati sul posto c’erano rifiuti provenienti da una ristrutturazione e, nel verificare la discarica, gli Ispettori hanno trovato materiale documentale che potrebbe portare all’individuazione del trasgressore.

Al momento ci sono verifiche in corso da parte della Polizia Locale, con la collaborazione del Nucleo Comunale Ispettori Ambientali.

Ad agosto 2024 gli Ispettori Ambientali dell’Associazione Rangers d’Italia hanno siglato un apposito protocollo d’intesa per il controllo e la vigilanza ambientale del territorio con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Lundini.