GUIDONIA – Scontro frontale in via Colle Giannetta: mamma e tre bimbi in ospedale

Paura oggi pomeriggio, venerdì 24 gennaio, a Guidonia Montecelio per uno scontro frontale tra due auto in cui sono rimasti coinvolti due adulti e tre bambini.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’incidente è avvenuto verso le 14,30 all’altezza del civico 52 di via Colle Giannetta, strada dalla carreggiata di larghezza molto ridotta in cui vige il limite dei 50 chilometri orari che collega la provinciale via di Casal Bianco alla zona residenziale nelle campagne tra Guidonia Centro e Colle Fiorito.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Guidonia Montecelio, una Ford Focus condotta da un 69enne romeno residente a Sant’Angelo Romano proveniente da via Casal Bianco in corrispondenza di una curva a destra si è scontrata con una Hyundai Atos guidata da una 37enne italiana residente nella Città dell’Aria, insieme alla quale viaggiavano anche i tre figli di 13, 10 e 6 anni.

Nell’impatto, sono esplosi gli airbag di entrambe le vetture.

Sul posto sono intervenute le ambulanza del 118 che hanno trasportato la mamma e i bambini all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

In via Colle Giannetta è sopraggiunta immediatamente una pattuglia del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio per effettuare i rilievi e ricostruire l’incidente.