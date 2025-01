SANT’ANGELO ROMANO – La giunta si spacca sulla parcella dell’avvocato Michele Venturiello

Quale sia l’oggetto del contendere non è ben chiaro.

L’unica certezza è che davanti alla parcella due assessore hanno storto il naso chiedendo tempo per approfondire l’importo, mentre la maggioranza della squadra di governo ha deciso di affidare comunque l’incarico.

Si è spaccata così la giunta comunale di Sant’Angelo Romano, dal 30 ottobre 2024 senza sindaco per la morte di Attilio Cornacchia e attualmente guidata dal vice sindaco Ottorino Mattei.

Il caso emerge dalla delibera numero 3 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - votata giovedì 23 gennaio.

L’avvocato Michele Venturiello di Setteville di Guidonia con studio in via Sistina

Col provvedimento viene approvato l’atto di indirizzo per il conferimento di un incarico di assistenza e consulenza all’Avvocato Michele Venturiello, stimato professionista di Setteville di Guidonia con studio in via Sistina a Roma, nonché attuale consigliere comunale di maggioranza a Guidonia Montecelio eletto nel 2022 nella Lista civica “Città Nuova”.

Com’è noto, il Comune di Sant’Angelo Romano non ha un’avvocatura interna all’Ente per cui l’amministrazione deve individuare un legale tra i professionisti iscritti nell’elenco degli avvocati dell’Ente.

Succede sempre così.

E’ accaduto anche il 15 gennaio, quando un cittadino ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il Comune di Sant’Angelo Romano.

Contattato appositamente, l’avvocato Venturiello ha dato subito disponibilità ad assumere l’incarico e il 16 gennaio ha trasmesso il preventivo da 5.271 euro e 80 centesimi comprensivo di spese.

Così giovedì pomeriggio la giunta si è riunita in videochiamata.

Nella stanza del vice sindaco si sono collegati tramite il dispositivo dell’assessora Eleonora De Santis, lo stesso Ottorino Mattei e le assessore Antonella Panichi e Diana Nicoleta Vasile.

Mentre coi rispettivi cellulari si sono collegati l’assessore Cristiano Spagnoli ed il Segretario comunale Antonella Vozzolo.

Secondo la delibera numero 3, è stata l’assessora Antonella Panichi a chiedere il rinvio del punto all’ordine del giorno per approfondimento e valutazione delle spese.

A quel punto, la proposta di rinvio è stata posta in votazione e l’assessora Antonella Panichi si è ritrovata da sola con la collega Diana Nicoleta Vasile a sostenere la verifica della parcella.

Così l’atto di indirizzo per affidare all’avvocato Michele Venturiello l’incarico per un importo pari a 5.271 euro e 80 centesimi è stato approvato coi 3 voti favorevoli del vice sindaco Mattei e degli assessori De Santis e Spagnoli.

Contrarie Antonella Panichi e Diana Nicoleta Vasile.