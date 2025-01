SUBIACO – Domenico Petrini: oggi l’ultimo saluto al sindaco

Sindaco di Subiaco Domenico Petrini, stroncato mercoledì scorso da un infarto all’età di 38 anni mentre era in Municipio ( Si terranno stamane, sabato 25 gennaio 2025, alle ore 11:00, le solenni esequie del, stroncato mercoledì scorso da un infarto all’età di 38 anni mentre era in Municipio ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

La funzione sarà celebrata presso la Basilica di Sant’Andrea Apostolo.

Oggi la camera ardente è riservata esclusivamente ai familiari, pertanto il Palazzo Comunale resterà chiuso ai cittadini. Per chi desiderasse salutare il Sindaco presso il Cimitero Comunale l’accesso sarà esclusivamente pedonale.

E’ prevista grande affluenza di persone in occasione delle esequie di oggi, per cui è stato attivato il

Centro Operativo Comunale (C.O.C.), adottando tutte le misure preordinate a prevenire ovvero a fare fronte ad eventuali situazioni di emergenza.

Innanzitutto è stata disposta la sospensione del mercato settimanale del sabato, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della cerimonia e non arrecare aggravio alla circolazione veicolare per carenza di parcheggi.