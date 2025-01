FONTE NUOVA – “Voci dal silenzio”, il Giorno della Memoria nella biblioteca comunale

Si terrà oggi, lunedì 27 gennaio, “Voci dal silenzio: letture e storie per non dimenticare”, evento commemorativo per il Giorno della Memoria organizzato dal Comune di Fonte Nuova diretto dal Commissario straordinario Filippo Santarelli.

L’iniziativa, organizzata presso la Biblioteca Comunale “Salvatore Vicario”, coinvolge attivamente le scuole del territorio, unendo letture partecipate e laboratori creativi, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla Shoah, promuovendo la riflessione sul valore del ricordo e sull’importanza di contrastare ogni forma di discriminazione e intolleranza.

Letture partecipate:

I volontari del Servizio Civile Universale leggeranno brani scelti da opere come “Se questo è un uomo” di Primo Levi, “Il diario di Anne Frank” , e poesie legate alla Resistenza e alla Shoah.

La sala verrà allestita con sedie per gli studenti e verranno lasciati a disposizione degli alunni alcuni cartelloni bianchi su cui, chi vorrà, potrà annotare un pensiero riguardante la Shoah e le letture ascoltate.

“Una lettera dal passato”:

Laboratorio creativo in cui gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e della secondaria di primo grado, scriveranno una lettera immaginaria, indirizzata a un caro amico, scritta dal punto di vista di chi ha vissuto la deportazione o la Resistenza.

Le lettere saranno preparate dagli alunni in classe e le insegnanti ne selezioneranno alcune da leggere durante l’incontro. Le lettere restanti verranno esposte in biblioteca in una mostra temporanea di 7 giorni intitolata “Caro amico ti scrivo…”

Libri per ricordare:

Presentazione di una selezione di libri disponibili in biblioteca sul tema della Shoah, con consigli di lettura dedicati agli studenti e ai docenti.

Obiettivo:

L’attività mira a sensibilizzare i giovani studenti, stimolando la loro partecipazione attiva e promuovendo il dialogo intergenerazionale. Attraverso letture e laboratori, vogliamo rafforzare nei ragazzi la consapevolezza storica e il senso di responsabilità verso un futuro libero da qualsiasi forma di razzismo e discriminazione.