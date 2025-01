Sono in corso da stamattina, lunedì 27 gennaio, a San Polo dei Cavalieri, le riprese di “Motor sport”, serie Netflix in sei puntate con Luca Argentero, in uscita nel 2025 e incentrata sul mondo dei motori.

La troupe è stata autorizzata (se le condizioni meteorologiche lo consentono) dal Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili con un nulla osta – CLICCA E LEGGI IL NULLA OSTA - per effettuare le riprese lungo via del Castagneto nel cuore della Riserva naturale.

Al campo base, oltre ai Camion di macchinisti, elettricisti e Catering, anche le auto di scena.

Prodotta da Groenlandia e diretta dal regista Matteo Rovere, la serie “Motor sport” è un progetto sostenuto dalla Regione Emilia Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission.

La serie tv dedicata al mondo del motorsport vedrà protagonista l’Autodromo di Imola e in particolare il campionato italiano Gran turismo.

Assieme a Luca Argentero ci sarà l’attrice Caterina Forza, celebre per la sua interpretazione di Nina nella serie tv Prisma.