Si terrà domenica 2 febbraio dalle ore 16 alle ore 20 “Casinò Show”, un evento organizzato dalla signora Milvia Nichilò dell’Associazione “La Fenice-Aps” e dal Centro commerciale “Tiburtino” destinato a coinvolgere l’intero hinterland Nordest di Roma.

La grande struttura commerciale di Guidonia si trasformerà infatti in un vero e proprio Casinò con tavoli da gioco reali e croupier professionisti che trasporteranno i partecipanti in una dimensione ricca di divertimento e premi.

L’iscrizione è gratuita e la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Verrà consegnato gratuitamente uno stock di fiches a tutti i partecipanti.

Le fiches vinte verranno convertite in punti per l’App utili per vincere subito fantastici premi immediati al concorso “più saldi con t’App”.

Info e prenotazioni: Milvia Nichilò 379.160.19.73.