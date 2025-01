GUIDONIA – Al “Parco Giovanni Paolo II” arrivano 23 alberi e 200 arbusti

E’ in corso di svolgimento la piantumazione di 23 alberi e circa 200 arbusti nel parco “Giovanni Paolo II”, tra via Caracalla e via Adriano, nella zona di via della Pietrara.

L’intervento si è reso possibile in quanto l’Amministrazione ha partecipato al progetto “Ossigeno”, risultando tra i Comuni vincenti, promosso dalla Regione Lazio, che aveva come finalità la selezione di progetti finalizzati alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti nel territorio laziale.

“La piantumazione di nuovi alberi e arbusti nelle aree pubbliche è essenziale per migliorare la qualità della vita nelle nostre città – evidenzia l’Assessore all’Ambiente Andrea Mazza –. Gli alberi e gli arbusti, tra l’altro, svolgono un ruolo cruciale nella regolazione del microclima urbano e rende le aree verdi più belle e accoglienti, promuovendo uno stile di vita più salutare.

Investire nella piantumazione di nuovi alberi e arbusti nelle aree pubbliche è una scelta strategica per promuovere la sostenibilità ambientale”.