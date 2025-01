FONTE NUOVA – “Guerin Subbuteo”, tre atleti locali al Torneo nazionale

Il count down è iniziato.

Sabato e domenica la splendida cornice di “Subbuteoland” a Reggio Emilia ospiterà la tradizionale tappa del “Guerin Subbuteo” a cui parteciperanno 48 giocatori provenienti da ogni parte d’Italia.

Nutrita la partecipazione di atleti del territorio.

Saranno ben tre, infatti, i rappresentanti del “Subbuteo Club di Fonte Nuova” che cercheranno di combattere alla pari sul panno verde con avversari di notevole caratura nazionale ed internazionale.

Il napoletano Giovanni Genna di Fonte Nuova, reduce dal brillante terzo posto ottenuto nella categoria Cadetti nella tappa romana del dicembre scorso, Giuseppe Tassone di Guidonia Montecelio e Alessandro Terracciano di Palombara Sabina.

Per tutti l’obiettivo è quello di acquisire esperienza con giocatori di categoria “superiore” basti pensare che, tra gli altri, saranno presenti il pluridecorato Filippo Filippella dell’Aosta Warriors, Augusto Vagnoni e Gabriele Silveri (punte di diamante del subbuteo Ascoli), Alessandro Guidi e Michele Fenucci del TC Club Roma.

Sabato è in programma la manifestazione riservata all’individuale, mentre domenica sarà la volta del Torneo a squadre.

Giuseppe Tassone di Guidonia Montecelio

“Ho iniziato come tutti sin da bambino – esordisce Giuseppe Tassone – intorno agli anni 75/76 in cui mi divertivo a giocare con mio fratello fino a consumarci le ginocchia in interminabili sfide con le miniature che in quel tempo erano solo HW”. Un lungo periodo di riflessione dedicato allo studio e alla famiglia e poi l’amore per il panno verde è sbocciato nuovamente: “ho ricominciato a giocare prima saltuariamente poi in maniera molto più assidua facendo parte di un club di Roma lo Spartacus che per varie vicende poi ha chiuso i battenti. Quindi sono stato contattato durante il periodo della Pandemia dal coah del Subbuteo Club di Fonte Nuova e da allora è nato un legame indissolubile che mi ha portato, dall’anno scorso, a far parte anche del direttivo del Club”.

Ci sono passioni che restano sopite per decenni, pronte a riaccendersi al primo tocco di un vecchio amore.

Alessandro Terracciano, romano trapiantato a Palombara Sabina

È il caso di Alessandro Terracciano, romano classe 1972, cresciuto tra i palazzi e il verde di Montesacro, dove da bambino giocava a Subbuteo con il club Subbuteo Montesacro Alto. Tra gli 8 e i 12 anni, il panno verde era il suo campo di battaglia, teatro di sfide indimenticabili con gli amici d’infanzia, poi la vita lo ha portato altrove, lontano da miniature e porte basculanti.

Oggi vive su una ridente collina ai piedi di Palombara Sabina, circondato da un panorama che sembra lontano dai ritmi frenetici della città, ma non abbastanza da spegnere il richiamo del Subbuteo. Ottobre 2024 segna il grande ritorno: dopo esattamente 40 anni, riscopre il gioco grazie al Club Subbuteo Fontenuova, dove ritrova non solo un passatempo, ma un gruppo di amici e un’atmosfera familiare. Sono bastate poche serate a colpi di tiro a punta di dito per riaccendere la scintilla. Da allora, il passo è stato breve: tesseramento in federazione, tornei in giro per l’Italia e una passione ritrovata che lo porta a giocare con lo stesso entusiasmo di quando era bambino”.

Giovanni Genna, napoletano trapiantato a Fonte Nuova

Anche Giovanni Genna, napoletano trapiantato a Fonte Nuova ha ritrovato la passione per questo gioco grazie agli amici del Subbuteo Club di Fonte Nuova con i quali ci si vede sempre il lunedì sera per dar vita ai campionati interni (attualmente si stanno disputando la serie A tra i primi otto del rankin, la serie B, e altri due tornei la International League e la Winter Challenge per dare la possibilità ai nuovi iscritti di confrontarsi con i membri più anziani).

Ma Febbraio è un mese molto ma molto caldo (a dispetto delle temperature che ci aspetteranno) per il Subbuteo.

Prossimo week end, infatti, il 9 febbraio è in programma la “Coppa Lazio” la cui prima edizione si disputò nella Capitale nel lontano 1980 ben 45 anni fa.

La competizione agonistica sportiva organizzata dalla Federazione Sportiva Italiana Calcio tavolo sezione regionale Lazio in collaborazione con il settore nazionale Subbuteo Opes Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

Nemmeno il tempo di respirare che domenica 23 febbraio, con il patrocinio del Comune di Fonte Nuova, si disputerà presso la Palestra di “Santa Lucia” il Primo Trofeo Regionale “Città di Fonte Nuova” che fino ad ora ha già raccolto ben 50 adesioni.

Il più alto numero di iscritti per un Torneo nella regione.

La direzione della manifestazione, ovviamente, come al solito sarà affidata alla sapiente regia di Alessandro Fratini, deus ex machina del subbuteo club di Fonte Nuova e vera mente di tutti i tornei organizzati all’interno del club. Un banco di prova davvero al top per far entrare il club del ns territorio tra i grandi della Regione.

(Giovanni Genna)