TIVOLI – La seconda volta di Mariachiara Sacchetti al Festival di Sanremo

Mariachiara Sacchetti, 36enne speaker e giornalista romana, per la seconda volta porta la sua voce e il suo programma a Sanremo per Spotify nell’esclusiva area del Festival Zone dove saranno presenti tutte le più importanti radio Nazionali e locali.

Area in cui tutti gli artisti in gara passeranno per rilasciare la loro intervista, condividere le loro emozioni pre e post esibizione.

Mariachiara, che è anche una speaker di Radio Cecchetto ed un’ex Radio Italia, ci racconta in poche righe cosa si prova a spiccare il volo da Tivoli Terme a Sanremo

“Sono sempre stata sull’onda della web radio e dell’Fm quindi bene o male abituata a dare la mia voce per le emozioni che contano e per gli artisti che amo, ma Sanremo è un’altra storia, lì si vive l’adrenalina assoluta, ogni passo che dai è un mix di arte e passione.

Io sono una fierissima tiburtina e quando arrivo a casa il cuore si rilassa, è il mio posto nel mondo preferito, non cambierei Tivoli con nulla a livello di bellezza e pace e infatti torno presto”.

Gli sponsor ufficiali sono UNO-P Ponteggi e Aloha Park Hotel di Campomarino lido